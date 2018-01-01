Не стоит рисковать с восстановлением номера своими руками. Если самостоятельно пытаться восстановить автономера методом подкрашивания или иными манипуляциями, то можно получить штраф, так как это незаконно.

Если у вас украли госномера злоумышленники, то их восстановить не получится. В таких случаях лучше обращаться к компаниям, которые занимаются изготовлением дубликатов гос рег номеров. Наша организация делает качественные копии, которые сложно отличить от оригиналов, но в то же время они полностью официальны. Мы строго следим, чтобы все таблички были сделаны в строгом соответствии с правилами законодательства. Сделаем номера для любых типов.