Изготовление госномеров

Выбрать:
Город
Рамки

г. Москва, ул. Красная пресня, д.1

Ежедневно, с 9:00 до 21:00

Перезвоните мне

Изготовление дубликатов номеров
в Москве за 5 минут

Оперативная доставка По Москве

иконка бланк

Состоим в реестре ГИБДД ЛИЦЕНЗИЯ №392

иконка печочные часы

Изготовление по фото СТС за 5 минут

иконка человечек

Номера без очередей в ГАИ

иконка гарантии

Официальное производство

иконка скидки

Оптовикам скидка от 15%

Купить дубликат
стандартный гос номер на авто

Дубликаты гос номеров автомобиля

квадратный номер на авто

Дубликат квадратного номера на машину

автомобильный номер жирным шрифтом

Автомобильный номер жирным шрифтом

Как заказать дубликат

Выберите тип номера
Через мессенджеры или оформив онлайн на сайте
Оформите заявку онлайн
В случае возникновения вопросов связаться с нами можно по телефону
Заберите дубликат в офисе
Самовывоз или доставка от 350 рублей

Наши лицензии:

Разрешение на тип 1а с двухзначным регионом
Лицензия на номера нового образца с 3хзначным регионом
Документ на производство тип 4
лицензия для тип 20
разрешение для тип 6
лицензия на изготовление тип 5
документ для тип 3 - тракторов
разрешение на производство автобусных знаков
документ на прицепы
разрешение мвд на автономера 3хзначные
лицензия на стандартные госзнаки на авто

Изготавливаем дубликаты гос номеров на оборудовании из Германии

иконка бланк

Используем немецкие гидравлические прессы для качественной выштамповки

иконка бланк

Установили сертифицированные станки для окрашивания пластин

иконка бланк

Закупаем светоустойчивую красильную ленту в разных оттенках

иконка бланк

Применяем ручные прессы для продавливания отверский на номерах

иконка бланк

Все заготовки выполнены из прочного сплава алюминия и содержат штамп

Заказать номера

Заявка на изготовление номерных знаков

Имя:
Номер ТС: *
Телефон: *
Тип номера: *
Отправить заявку на изготовление

Нажимая «Отправить заявку на изготовление», вы соглашаетесь
с Политикой конфиденциальности

Дубликаты Российских номеров

Дубликаты авто номеров
стандартный авто номер

Дубликаты стандартных номеров ТИП-1

Размер: 520х112 мм
Гост Р50577-2018
Цена: от 1000 рублей
Комплект: от 1500 руб
Заказать
Подробнее
Нового образца ТИП-1А
квадратный гос номера тип-1а

Дубликаты квадратных номеров на авто

Размер: 290х170 мм
ГОСТ Р50577-2018
Цена: от 1000 рублей
Комплект: от 1500 руб
Купить
-20%
Подробнее
Госномера спецсерии
автономера без триколара

Дубликаты номеров без флага России

Размер: 520х112 мм
ГОСТ Р50577-93
Цена: от 1000 рублей
Комплект: от 1500 руб
Купить
Подробнее
Номера жирным шрифтом
госномера с жирным шрифтом

Дубликаты регистрационных знаков жирным шрифтом

Размер: 520х112 мм
ГОСТ Р50577-93
Цена: от 1200 рублей
Комплект: от 2000 руб
Купить
Подробнее
Регистрационный номер СССР
шестиугольный номер на пицеп

Дубликат шестиугольного номера

Размер: 288х226 мм
Цена: от 1800 рублей
Комплект: от 3600 руб
Купить
Подробнее
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ НОМЕРА НА МОТО ТИП-4
маленький мотоциклетный номер

Дубликаты маленьких мото номеров

ГОСТ Р50577-2018
Размер: 190х145 мм
Цена: от 1000 рублей
Заказать
Подробнее
Чёрные гос знаки СССР
черные советские номера на авто

Дубликаты черных Советких номеров

Размер: 465х112 мм
Цена: от 1500 рублей
Комплект: от 2500 руб
Купить
Подробнее
Мотоциклетный номер ТИП-4
мотоциклетный номер старого образца

Дубликат мото номера старого образца

ГОСТ Р50577-93:
Размер: 245х185 мм
Цена: от 1500 руб
Купить
Подробнее
ГОС НОМЕРА СССР
регистрационные номера ссср

Дубликаты белых номеров СССР

Размер: 520х112 мм
Цена: от 1500 рублей
Комплект: от 2500 руб
Купить
Мото номера спецсерии
маленький мото номер без кантика

Дубликат мотоциклетного номера без канта

ГОСТ Р50577-2018 Новый гост
Размер: 190х145 мм
Цена: от 1000 рублей
Купить
Мотоцилетный знак ТИП-4
мотономер жирным шрифтом

Дубликат мотономера жирным шрифтом

Размер: 190х145 мм
Цена: от 1500 рублей
Комплект: от 2000 руб
Купить
Мотоциклетный номер
госномер без флага для мотоцикла

Дубликат гос номера мотоцикла без флага РФ

Размер: 190х145 мм
Цена: от 1000 рублей
Комплект: от 2000 руб
Купить

Номера для поездок по Европе и странам СНГ

Номера на европейский манер
госномера на авто рф для европы

Дубликаты гос номеров евростиля

Размер: 520х112 мм
Цена: от 1500 руб/шт
Комплект: от 2500 руб
Заказать
Подробнее
Гос номера без опознавательных знаков РФ - жёлтые
госномера на авто евростиля

Дубликаты гос номеров без RUS и флага

Размер: 520х112 мм
Цена: от 1500 руб/шт
Комплект: от 2500 руб
Заказать
-20%
Регистрационные номера России для машин
номерные знаки на машину рф

Дубликаты номеров для выезда за границу

Размер: 520х112 мм
Цена: от 1500 руб/шт
Комплект: от 2500 руб
Изготовление: 10 минут
Сделать
Военный гос номер без РУС и триколора
еврономер военного формата

Дубликат военного автономера европы

Спец серия автознаков
Размер: 520х112 мм
Цена: от 1500 руб/шт
Комплект: от 2500 руб
Заказать
Дубликаты номерных знаков
квадртаный еврономер

Квадратный европейский номер РФ

Размер: 290х170 мм
Цена: от 1500 руб/шт
Комплект: от 2500 руб
Заказать
Дубликат мотономера
мотоциклетный номер россии для европы

Нового образца на мотоцикл в евроформате

Размер: 190х145 мм
Цена: от 1500 руб/шт
Комплект: от 2500 руб
Заказать

Дубликаты номеров нового образца

Дубликаты авто номеров
квадратный гос номер на авто

Квадратные номера без флага на автомобиль ТИП-1А

Размер: 290х170 мм
Цена: от 1000 рублей
Комплект: от 1500 руб
Купить
Рег знак нового образца
квадратный гос номер на авто без флага

Квадратный номер Японского формата без флага

Размер: 330х165 мм
Цена: от 1000 рублей
Комплект: от 1500 руб
Купить
-20%
Регистрационный знак ТИП-1А
квадратный номер жирным шрифтом

Дубликат квадратного номера жирным шрифтом

Размер: 330х165 мм
Цена: от 1200 рублей

Купить
Квадратный гос знак
российский гос номер на авто из сша

Дубликат номера Японского формата с флагом

Размер: 330х165 мм
Цена: от 1000 рублей
Комплект: от 1500 руб
Купить
Спецсерия - нового образца ТИП-1А
квадратный номер жирным шрифтом

Дубликат квадратного номера жирным шрифтом

Размер: 290х170 мм
Цена: от 1200 рублей
Комплект: от 2000 руб
Купить
Жирным шрифтом - Японский формат с флагом
госномер японского формата на авто

Номер нового образца на авто

Размер: 330х165 мм
Цена: от 1200 рублей
Купить
Госномер без флага ТИП1А
японский номер жирным шрифтом

Дубликат квадратного номера жирным шрифтом

Размер: 290х170 мм
Цена: от 1200 рублей
Комплект: от 2000 руб
Купить
Дубликаты авто номеров
квадратный номер на авто без флага

Квадратные номера без флага на автомобиль ТИП-1А

Размер: 290х170 мм
Цена: от 1000 рублей
Комплект: от 1500 руб
Купить

Сувенирные именные номера

Гос номер на заказ с выштамповкой
сувенирный автономер

Сувенирный автомобильный номер

Размер: 520х112 мм
Цена: от 1200 рублей
Комплект: от 2000 руб
Заказать
Табличка для авто без рельефа
госномер для авто под заказ

Сувенирный пластиковый номер для авто под заказ

Размер: 520х112 мм
Цена: по запросу
Комплект: по запросу
Заказать
Простой сувенирный госномер
сувенирная табличка для машины

Сувенирный гос номер для машины

Размер: 520х112 мм
Цена: от 1200 рублей
Комплект: от 2000 руб
Изготовить
Квадратный именной номер
квадратный сувенирный номер

Именная табличка для автомобиля

Размер: 290х170 мм
Цена: от 1200 рублей
Комплект: от 2000 руб
Изготовить
Для автомоиблей из Японии и США
квадратный сувенирный номерной знак

Сувенирная тамбличка для машины

Размер: 330х165 мм
Цена: от 1200 рублей
Быстрое и качественное производство
Купить
Маленький мотоциклетный номер
маленький сувенирный номер для мото

Сувенирная табличка для мотоцикла

Размер: 190х145 мм
Цена: от 1200 рублей
Доставка в любой регион России
Купить

Новинка! Сувенирные пластиковые номера на авто на заказ

Сувенирные гос номера из ПВХ пластика на машину, мотоцикл

Сувенирные автомобильные знаки с любым дизайном

госномера из пластика
Размер: любой
Материал: ПВХ пластик
Толщина: 3 мм
Тип печати: УФ
Цена: по запросу
Время изготовления: зависит от сложности
автомобильные номера из пластика

Дубликаты иностранных номеров

Иностранный номер для замены
госзнак беларуси

Гос номера на авто Белоруссии

Размер: 520мм х 112мм
Цена: от 1500 рублей
Изготовление дубликата: 5 мин
Заказать доставку
Подробнее
Пластина по стандарту AM
армянский автомобильный номер

ГРЗ транспортного средства Армении

Размер: 520х112 мм
Цена: от 1500 рублей
Изготовление легально за 10 мин.
Заказать
Подробнее
Восстановим утерянные знаки Узбекистана
узбекский номерной знак

Дубликаты номерных знаков в Москве

Приём заявок круглосуточно!
Цена: от 1500 рублей
Изготовить
Подробнее
Восстановим старые номера
киргизский автономер

Дубликат госномера Киргизии

Размер: 290х170 мм
Цена: от 1200 рублей
Производство быстро и качественно
Изготовить
Подробнее
Для машины KZ
казахстанский номерной знак

Копии номерных гос знаков Казахстана

Размер:520 мм х 112 мм
Цена: от 1200 рублей
Официальное изготовление дубликатов в Москве!
Оставить заявку
Подробнее
Сделаем в Вашем присутствии!
регистрационный знак днр на авто

Изготовление номеров Донецка

Цена: от 1500 рублей
наша компания использует специальный алюминиевый сплав
Купить
Подробнее

Дубликаты номеров старого образца

Желтые номерные знаки
дубликат номера для такси

Дубликат гос номера на такси

ГОСТ Р50577-93
Размер: 520х112 мм
Цена: от 1000 рублей
Комплект: от 1700 руб
Купить
Подробнее
Дубликаты госзнаков ТИП-1Б
гос номера для маршруток

Регистрационные номера для маршрутных ТС

ГОСТ Р50577-93
Размер: 520х112 мм
Цена: от 1000 рублей
Комплект: от 1700 руб
Купить
-20%
Номерные знаки ТИП-1Б
госномера для автобусов

Дубликаты рег знаков для автобуса

ГОСТ Р50577-93
Размер: 520х112 мм

Цена: от 1000 рублей
Комплект: от 1700 руб
Купить
Номер с желтым квадратом ТИП-15
транзитный гос номер на авто россии

Дубликаты транзитных номеров

Размер: 520х112 мм
Цена: от 1500 рублей
Комплект: от 2500 руб
Купить
Подробнее
ГРЗ Министерства Внутренних Дел России
синий гос номера для машины

Дубликаты номеров машин МВД ТИП-20

Размер: 520х112 мм
Цена: от 1000 рублей
Комплект: от 1700 руб
Купить
Подробнее
Гос номера для мотоцикла МВД ТИП-22
мотоциклетный номера мвд

Дубликат синего мото номера

ГОСТ Р50577-93 РФ
Размер: 288х185 мм
Цена: от 1500 рублей
Заказать
Синий гос номер для прицепа ТИП-21
госномера для прицепа мвд

Дубликат регистрационного знака на прицеп МВД

Размер: 520х112 мм
Цена: от 1000 рублей
Комплект: от 1700 руб
Купить
Регзнак ТИП-2 для прицепа
госномера для прицепа тип2

Дубликат номера прицепа России

Размер: 520х112 мм
Цена: от 1000 рублей
Комплект: от 2000 руб
Купить
Подробнее
Красный госзнак для посольств ТИП-10
красный гос номер россии

Дубликат дипломатического номера на машину

Размер: 520х112 мм
Цена: от 1500 рублей
Комплект: от 2500 руб
Заказать
Подробнее
Дипломатический мотоциклетный грз
красный мото номер тип11

Дубликат красного номера ТИП-11

ГОСТ Р50577-93
Размер: 190х145 мм
Цена: от 1500 рублей
Заказать
Дипломатические номера ТИП-9
дипломатический авто знаки

Красные гос номера России на машину

Размер: 520х112 мм
Цена: от 1500 рублей
Комплект: от 2500 руб
Заказать
Дипломатические номера ТИП-11
дипломатический авто знаки

Дип номера на автомобиль правительства

Размер: 520х112 мм
Цена: от 1500 рублей
Комплект: от 2500 руб
Заказ дубликата
Черные военные госзнаки ТИП-5
военный гос номер для авто

Дубликаты военных номеров на автомобиль

Размер: 520х112 мм
Стоимость: от 1000 рублей
Комплект: от 1700 руб
Изготовить
Подробнее
Чёрный регистрационный знак РФ
военный гос номер для прицепа

Дубликаты военных номеров на прицеп ТИП-6

ГОСТ Р50577-93 России
Размер: 520х112 мм
Стоимость: от 1000 рублей
Комплект: от 1700 руб
Изготовить
Чёрный тракторный госзнак ТИП-7
военный гос номер для авто

Дубликат тракторного военного номера

ГОСТ Р50577-93 России
Размер: 288х206 мм
Изготовление: под заказ
Стоимость: от 1500 рублей
Изготовить
ГРЗ для военного транспорта ТИП-8
мотономер для военного мотоцикла

Дубликат мотоциклетного номерного знака

ГОСТ Р50577-2018 России
Размер: 288х206 мм
Изготовление: 5 минут
Стоимость: от 1500 рублей
Изготовить

Рамки для номерных знаков

Мотоциклетные пластиковые

Нового образца

Размер: 190х145 мм
Цена: от 250 рублей
Комплект: от 500 руб
Купить
Квадратная рамка на авто

Стальная

Размер: 290х170 мм
Цена: от 1100 рублей
Комплект: от 2100 руб
Купить
Рамка квадратная для номера

Пластиковая на Тип 1а

Размер: 290х170 мм
Цена: от 250 рублей
Комплект: от 500 руб
Купить
Пластиковая рамка на номерной знак

Для гос знаков ТИП-1

Размер: стандартный
Цена: от 200 рублей
Комплект: от 300 руб
Купить
Пластиковая на авто
рамка спаси и сохрани

Номерная рамка "Спаси и сохрани"

Размер: стандартный
Цена: от 200 рублей
Комплект: от 300 руб
Купить
МОТО (СТАРОГО ОБРАЗЦА)

Рамка для номерных знаков

245х185 мм
Цена: от 200 рублей
Купить

Ответы на частые вопросы

Не стоит рисковать с восстановлением номера своими руками. Если самостоятельно пытаться восстановить автономера методом подкрашивания или иными манипуляциями, то можно получить штраф, так как это незаконно.

Если у вас украли госномера злоумышленники, то их восстановить не получится. В таких случаях лучше обращаться к компаниям, которые занимаются изготовлением дубликатов гос рег номеров. Наша организация делает качественные копии, которые сложно отличить от оригиналов, но в то же время они полностью официальны. Мы строго следим, чтобы все таблички были сделаны в строгом соответствии с правилами законодательства. Сделаем номера для любых типов.

За нечитаемые или нестандартные (не соответствующие нормам законодательства РФ) номера автовладелец получает штраф на сумму 500р. Если на транспортном средстве нет номерной таблички или на нем есть какие-либо предметы, препятствующие прочтению символов, то водитель может быть оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей. В худшем случае за подобное правонарушение могут лишить водительских прав на определенный срок (до трёх месяцев).

Также можно получить наказание за ложные или поддельные автономера. Для физических лиц штраф составляет 2500 рублей, для юридических и должностных лиц взыскания намного выше. Сотрудник ДПС также имеет право остановить автомобиль, если символы плохо видны из-за грязи или деформации.

Государственные регистрационные номера должны быть сделаны из материалов высокого качества, включая красочное сырье. В обязательном порядке наносится защитный слой и голограмма. Символы наносятся в тех размерах, которые указаны в нормативах. Тоже касается и интервалов между символами. Автономера должны соответствовать стандартам ГОСТ Р50577-93 и Р50577- 2018.

Наши мастера во время производства следуют всем правилам. Для работы закупаются качественные материалы. Пластины на авто делают мастера с большим опытом на современном оборудовании.

Есть много организаций, занимающихся производством гос рег номеров. Но не все могут гарантировать 100%-е качество, отвечающее всем критериям законодательства. Если делать номера в ГИБДД, то придется долго ждать в очередях, заниматься сбором документов и многое другое, что отнимает время и силы.

На изготовление дубликатов номерных знаков цена составляет около 2 тыс. рублей. В нашей организации автодубликаты делаются оперативно, без лишней суеты и реализуются по не высоким расценкам — 1500 рублей. Из документов автовладельцу нужно иметь с собой паспорт, ПТС или СТС.  

Наша компания имеет лицензию, поэтому мы официально производим дубликаты гос рег номеров заказы принимаются круглосуточно. На все таблички есть сертификаты. Гарантия выдается на три года. Несмотря на то, что мастера оперативно выполняют поставленные задачи, рег пластины получаются качественными.

Операторы работают круглосуточно, поэтому мы быстро ответим на вашу заявку. В Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Московской области есть много точек самовывоза. Доставляем курьером до двери клиентов в пределах МКАД в оговоренный день, так же доставка осуществляется курьерской службой СДЕК по всей России и СНГ.

На изготовление одного знака уходит до пяти минут, на комплект – десять. На изделия наносятся необходимые атрибуты. Наши дубликаты подходят на все виды транспортных средств: легковые и грузовые, СССР советские, прицепы и полуприцепы, трактора, такси, автобусы и т.д. У нас можно выбрать сувенирные номерные рамки. Стоимость можно узнать на сайте.

К нам обращаются физические лица, также работаем и с юр лицами: автосалоны, автопарки, государственные организации. Заказать номер на ТС можно от 1 шт до оптовых партий. Отзывы можно прочесть на нашем сайте.

Заказывая дубликаты государственных регистрационных номеров в нашей компании, вы гарантированно получаете официальные дубликаты быстро и качественно. Оплатить можете оптимальным для себя способом: наличными, картой, наложенным платежом, СБП – системой быстрых платежей, а так же заказать доставку.

Доставляем автономера по всем регионам России и страны СНГ (Киргизия, Абхазия, Осетия, Молдавия, Грузия, Литва). Возможен самовывоз. На все вопросы подробнее ответят наши менеджеры.

Отзывы наших клиентов

отзыв клиента dublikat-znak 1
отзыв клиента dublikat-znak 10
отзыв клиента dublikat-znak 11
отзыв клиента dublikat-znak 13
отзыв клиента dublikat-znak 12
отзыв клиента dublikat-znak 3
отзыв клиента dublikat-znak 4
отзыв клиента dublikat-znak 5
отзыв клиента dublikat-znak 6
отзыв клиента dublikat-znak 7
отзыв клиента dublikat-znak 8
отзыв клиента dublikat-znak 9

Остерегайтесь подделок

Перед заказом требуйте свидетельства на изготовление дубликатов гос номеров!

Плохое качество штамповки
Толщина регистрационного знака без учета покрытия (после штампования) должна быть (1,0 +- 0,1) мм. (пункты 4.3 и 4.4 ГОСТ Р 50577 - 2018).
Внимание!
С таким гос. номером передвигаться запрещено правилами ГИБДД!
Нет светоотражающей пленки или используются невидимые элементы
Наличие защитной голограммы на государственных регистрационных знаках обязательно.
Внимание!
С таким гос. номером передвигаться запрещено правилами ГИБДД!
Шрифты и покраска не по ГОСТу
Государственные регистрационные знаки должны иметь элементы от подделки, включенные в структуру покрытия. (пункт Е.1 ГОСТ Р 50577 - 2018).
Внимание!
Для таких знаков необходима процедура восстановление автомобильных номеров
Получить консультацию
+7 (495) 223-1534

Пункты самовывоза

Барикадная, Волков переулок, 13

Метро Пушкинская, Дегтярный пер., 4 строение 2

Метро Чеховская, ул. Большая Дмитровка 21

Метро Полежаевская, ул. Куусинена 6к1

Метро ЦСКА, Ходынский б-р, 15 строение 2

Метро Смоленская, переулок Каменная слобода 7

Метро Кутузовская, Кутузовский проспект 43

Метро Хорошево, ул. 3-я Хорошевская 5к1

Метро Шелепиха, ул. 1-я Шелепихи 1

Метро Верхние Котлы, Варшавское ш., дом 16

Метро Красносельская, ул. Краснопрудная 36c1

Метро Марьино, ул. Новомарьинская улица 161

Метро Трубная, ул. Трубная 5

Метро Владыкино, Ботаническая ул., дом 10Г

Метро Дмитровская, ул. Бутырская 87

Метро Чертановская, ул. Чертановская 12к3

Метро Киевская, ул. Большая Дорогомиловская 8

Метро Курская, ул. Земляной Вал 12

Метро Бауманская, ул. Ладожская 2/37

Метро Сокол, Ленинградский пр-т., 74 корпус 3

Метро Аэропорт, ул. Черняховского 4А

Метро Кантемировская, ул. Кантемировская 39

Метро Октябрьская, ул. Шаболовская

Метро Сухаревская, ул. Сретенка 25

Метро Проспект Мира, ул. Гиляровского 36c1

Метро Алексеевская, просп. Мира 116

Метро Тимирязевская, ул. Яблочкова 23

Метро Академическая, ул. Дмитрия Ульянова 24к4

Метро Новогиреево, Зеленый пр., 83 к. 4 стр. 2

Заявка на изготовление номерных знаков

Имя:
Номер ТС: *
Телефон: *
Тип номера: *
Отправить заявку на изготовление

Нажимая «Отправить заявку на изготовление», вы соглашаетесь
с Политикой конфиденциальности

Контактная
информация

г. Москва, ул. Красная пресня, д.1
Ежедневно, с 9:00 до 21:00
+7 (495) 223-1534 +7 (495) 223-1534

Наша электронная почта:
znak-dublikat@yandex.ru

Адреса самовывоза СДЭК:

ПВЗ СДЭК на карте
Заказать звонок
+7 (495) 223-1534 +7 (495) 223-1534

г. Москва, ул. Красная пресня, д.1

Ежедневно, с 9:00 до 21:00

Заказать звонок