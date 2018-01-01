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Состоим в реестре ГИБДД ЛИЦЕНЗИЯ №392
Изготовление по фото СТС за 5 минут
Номера без очередей в ГАИ
Официальное производство
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Используем немецкие гидравлические прессы для качественной выштамповки
Установили сертифицированные станки для окрашивания пластин
Закупаем светоустойчивую красильную ленту в разных оттенках
Применяем ручные прессы для продавливания отверский на номерах
Все заготовки выполнены из прочного сплава алюминия и содержат штамп
Не стоит рисковать с восстановлением номера своими руками. Если самостоятельно пытаться восстановить автономера методом подкрашивания или иными манипуляциями, то можно получить штраф, так как это незаконно.
Если у вас украли госномера злоумышленники, то их восстановить не получится. В таких случаях лучше обращаться к компаниям, которые занимаются изготовлением дубликатов гос рег номеров. Наша организация делает качественные копии, которые сложно отличить от оригиналов, но в то же время они полностью официальны. Мы строго следим, чтобы все таблички были сделаны в строгом соответствии с правилами законодательства. Сделаем номера для любых типов.
За нечитаемые или нестандартные (не соответствующие нормам законодательства РФ) номера автовладелец получает штраф на сумму 500р. Если на транспортном средстве нет номерной таблички или на нем есть какие-либо предметы, препятствующие прочтению символов, то водитель может быть оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей. В худшем случае за подобное правонарушение могут лишить водительских прав на определенный срок (до трёх месяцев).
Также можно получить наказание за ложные или поддельные автономера. Для физических лиц штраф составляет 2500 рублей, для юридических и должностных лиц взыскания намного выше. Сотрудник ДПС также имеет право остановить автомобиль, если символы плохо видны из-за грязи или деформации.
Государственные регистрационные номера должны быть сделаны из материалов высокого качества, включая красочное сырье. В обязательном порядке наносится защитный слой и голограмма. Символы наносятся в тех размерах, которые указаны в нормативах. Тоже касается и интервалов между символами. Автономера должны соответствовать стандартам ГОСТ Р50577-93 и Р50577- 2018.
Наши мастера во время производства следуют всем правилам. Для работы закупаются качественные материалы. Пластины на авто делают мастера с большим опытом на современном оборудовании.
Есть много организаций, занимающихся производством гос рег номеров. Но не все могут гарантировать 100%-е качество, отвечающее всем критериям законодательства. Если делать номера в ГИБДД, то придется долго ждать в очередях, заниматься сбором документов и многое другое, что отнимает время и силы.
На изготовление дубликатов номерных знаков цена составляет около 2 тыс. рублей. В нашей организации автодубликаты делаются оперативно, без лишней суеты и реализуются по не высоким расценкам — 1500 рублей. Из документов автовладельцу нужно иметь с собой паспорт, ПТС или СТС.
Наша компания имеет лицензию, поэтому мы официально производим дубликаты гос рег номеров заказы принимаются круглосуточно. На все таблички есть сертификаты. Гарантия выдается на три года. Несмотря на то, что мастера оперативно выполняют поставленные задачи, рег пластины получаются качественными.
Операторы работают круглосуточно, поэтому мы быстро ответим на вашу заявку. В Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Московской области есть много точек самовывоза. Доставляем курьером до двери клиентов в пределах МКАД в оговоренный день, так же доставка осуществляется курьерской службой СДЕК по всей России и СНГ.
На изготовление одного знака уходит до пяти минут, на комплект – десять. На изделия наносятся необходимые атрибуты. Наши дубликаты подходят на все виды транспортных средств: легковые и грузовые, СССР советские, прицепы и полуприцепы, трактора, такси, автобусы и т.д. У нас можно выбрать сувенирные номерные рамки. Стоимость можно узнать на сайте.
К нам обращаются физические лица, также работаем и с юр лицами: автосалоны, автопарки, государственные организации. Заказать номер на ТС можно от 1 шт до оптовых партий. Отзывы можно прочесть на нашем сайте.
Заказывая дубликаты государственных регистрационных номеров в нашей компании, вы гарантированно получаете официальные дубликаты быстро и качественно. Оплатить можете оптимальным для себя способом: наличными, картой, наложенным платежом, СБП – системой быстрых платежей, а так же заказать доставку.
Доставляем автономера по всем регионам России и страны СНГ (Киргизия, Абхазия, Осетия, Молдавия, Грузия, Литва). Возможен самовывоз. На все вопросы подробнее ответят наши менеджеры.
Перед заказом требуйте свидетельства на изготовление дубликатов гос номеров!
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